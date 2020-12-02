«А теперь на работу»: Рогозин похвастался утренней тренировкой по стрельбе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал россиянам, как он по утрам создает себе рабочий настрой. В этом ему помогает пара пуль и хит инди-группы The XX.

«Практическая стрельба с утра создает рабочий настрой на весь день. Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее», — написал он на Facebook.

На своей странице Рогозин опубликовал ролик под названием «Утренняя тренировка», на котором глава госкорпорации стреляет по мишени из пистолета. Судя по кадрам, политик относится серьезно к утренним ритуалам. С двух дублей он снял, как обстреливает движущие мишени. Несмотря на то, что государственный деятель явно уверенно чувствует себя с оружием в руках, рядом для подстраховки стоит инструктор.

«А теперь на работу!» — такими словами заканчивается ролик.

Страсть к безобидной стрельбе зародилась у Дмитрия Рогозина давно. Но, как и многие, он начинал с ошибок. По данным источника «Интерфакса», в 2015 году политик во время одной такой тренировки умудрился ранить себя в ногу. В результате глава «Роскосмоса» пропустил итоговое заседание кабинета министров, потому что оказался в больнице. Однако ТАСС сообщил, что эта травма была получена не в тире, а во время тренировки по гандболу.