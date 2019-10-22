«А кто деньги будет зарабатывать?» Глава Госдумы по делам семьи защитил домашних тиранов

«Конечно, оставить без внимания эту тему нельзя, но как в Америке — тоже нельзя. <…> С одной стороны, нельзя женщин бить. С другой — у нас же люди быстро мирятся. Мужу этот ордер выпишут или посадят, не дай бог, а кто деньги будет зарабатывать?» — заявила Плетнева.

Близко не подходить. Что новый закон изменит для жертв домашнего насилия Подробнее

Депутат уверена, что профилактика домашнего насилия требует обсуждения. Ранее президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложил внести ряд изменений в этот законопроект. Среди них запрет насильнику подходить к своей жертве ближе 10 метров и выселение обидчика, если он проживает с ней в одной квартире.

Журналистка Тина Канделаки возмутилась словами Плетневой. Она уверена, что насильник, который избивает свою жертву, во многих случаях должен понести уголовное наказание. Она уверена, что такое поведение нельзя объяснить. За него нужно ввести не только общественное порицание, но и реальное наказание правоохранительными органами.

Канделаки также отметила в своем Telegram-канале, что вопрос о зарабатывании денег без мужа в ХХI веке практически не стоит. Во всей стране существует возможность работать удаленно при помощи интернета, что позволит одновременно заниматься воспитанием детей.

«Вместо того, чтобы критиковать очевидно необходимый закон, нашим депутатам стоит позаботиться о занятости таких матерей и жен, которым не повезло с „кормильцем“, распускающим руки. Сколько бы ни было детей, терпеть зависимость от насильника — это добровольно жить в Средневековье», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.