«А я же еще и талантливый». Подмосковный Карлсон изобрел аэровелосипед

В Одинцовском городском округе появился местный Карлсон. Молодой человек ездит на велосипеде с пропеллерами на спине и уже стал знаменитостью среди жителей Голицына. По сети гуляют видео очевидцев. Зачем ему такой агрегат, и чем он отличается от обычного велосипеда — в материале «360».

Этот мужчина в самом расцвете сил не танцует, но моторчик за спиной тоже имеется. Отсюда и сравнение с известным героем мультфильма — Карлсоном. Вот только пропеллеров у Алексея Матюка два — оба по семь килограммов. Один он крепит на плечи, а другой на велосипед. Работают они за счет бензинового двигателя. На всю конструкцию мужчина потратил около 40 тысяч рублей. Копил несколько лет. По его словам, он с детства увлекался аэротягой и захотел создать что-то свое.

«Мне с детства нравилось все, что связано с аэротягой. Конечно, я бы мог купить электровелосипед, но как я буду заправлять его на заправках? Это тоже большая проблема. А так, на любой заправке подъехал, заправился, добавил масла», — рассказал велосипедист Алексей Матюк.

Источник фото: телеканал «360»

Из преимуществ такого транспорта, например, перед мопедом маленький расход топлива — около одного литра на 30 километров. Но главное — не надо крутить педали. По словам Алексея, аэровелосипед разгоняется до 60 километров в час.

Съемочная группа «360» решила провести эксперимент, действительно ли велосипед с пропеллерами может развить такую скорость.

Источник фото: телеканал «360»

По незагруженной трассе ехать оказалось проще — скорость набирается довольно быстро. Оказалось, что в итоге можно набрать 63 километра в час. А без пропеллеров — в четыре раза меньше.

Источник фото: телеканал «360»

А вот в социальных сетях многие мужчину с моторчиком высмеивают, при встрече на дороге сразу снимают на мобильный телефон. Но те, кто знаком с Алексеем лично, думают иначе.

«Увлечение есть увлечение. Лучше наверно чем-то заниматься в техническом плане, чем сидеть в кабаке или в телефоне зависать», — отметила продавец Светлана Локтионова.

Источник фото: телеканал «360»

Да и сам Алексей относится к излишнему вниманию людей с улыбкой и свое увлечение бросать не собирается. Уже начал второй проект — аэродрезину.