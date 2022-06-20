«А если женщина рожает после 30 лет, почему ей не платят»: Путин отчитал главу Мурманской области

Программу социальных выплат за рождение первого ребенка в Мурманской области нужно расширить и включить туда женщин старше 30 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Андреем Чибисом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Губернатор Мурманской области отметил, что сейчас в регионе действует программа «Зарплата мамы» по стимулированию рождаемости. За первенца молодые женщины получают выплаты из регионального бюджета в размере своего заработка.

Президент России отметил, что программа действует только для женщин до 30 лет, но она должна распространяться на всех.

Глава региона Андрей Чибис пояснил, что ограничение ввели после учета возможностей регионального бюджета. Тем более норма распространяется не только на тех, кто рожает на территории Мурманской области, но и на тех, кто приехал в регион с маленьким ребенком.

«Тех, кто рожает после 30, гораздо меньше, чем тех, кто до 30, поэтому разница будет небольшая», — отметил Владимир Путин. Президент добавил, что бюджет региона позволяет проводить выплаты за первого ребенка всем женщинам — вне зависимости от их возраста.