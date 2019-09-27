«А если дети увидят?» Экс-омбудсмен объяснил, почему не помог тренерше из Магнитогорска

Откровенные снимки тренера по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерины Конопенко возмутили не только ее руководство. Уже бывший омбудсмен Маргарита Павлова рассказала «360», что попросила прокуратуру и СК проверить спортсменку.

Экс-уполномоченный по правам человека в Челябинской области призналась, что лично подобное творчество не понимает.

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«Я отправила в Следственный комитет и прокуратуру [обращение], чтобы они высказали на предмет, может ли педагог, пропагандирующий культ насилия и смерти, заниматься с детьми. <…> Прокуратура дала свою оценку этим действиям. Школе было вынесено предписание», — пояснила Павлова.

Она добавила, что сначала к ней обратилась сама Конопенко. Потом встречное обращение написали педагоги, приложив эротические фотографии. Все снимки были, по словам Маргариты Павловой, в открытом доступе. Сама тренер удалять их отказалась.

«А если дети зайдут, а если родители это все увидят?» — задалась вопросом Павлова.

Бывший омбудсмен заключила, что выставлять на показ «страницу из истории» магнитогорскому тренеру не следовало.

Сама спортсменка обратилась к уполномоченной после обострившегося конфликта с администрацией детско-юношеского клуба «Максимум». Со слов Конопенко, Павлова написала на нее донос в прокуратуру и следователям.