«Чувак решил словить хайп». В пабе ответили на гневный пост блогера Ануара

Ануар Тлегенов, известный как блогер Anoir, пришел в паб, чтобы скоротать вечер. Там ему сказали, что он похож на персонажа Лю Кэнга из Mortal Kombat. Ануар обиделся и сообщил об этом в соцсетях. Сотрудник паба прокомментировал ситуацию.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 октября. Ануар Тлегенов пришел в паб Harat’SS на улице Авиаконструктора Микояна в Москве. Сотрудники Павел и Матвей встретили его фразой «Привет, Лю Кэнг». Об этом блогер рассказал на своей странице в контакте, упомянув, что он азиатского происхождения.

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«Я попросил их меня так не называть. К сожалению, вместо того, чтобы услышать извинения за неподобающее поведение, от сотрудников последовали упреки, дальнейшие насмешки, попытки убедить меня в том, что я не прав, мат и пассивно-агрессивное поведение в дальнейшем», — рассказал блогер.

Ануар пояснил, что последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал момент, когда в баре заиграла композиция из Mortal Kombat — Лю Кэнг является персонажем этой игры. Блогер призвал остерегаться посещать данный паб всем людям «азиатского происхождения».

«Да, утверждать, что ничего не было и весь пост — фейк, нельзя. Была неудачная шутка, но не на расистскую тему, а не тему супергероев, персонажей и тому подобного. Штуку гость не понял, мы перед ним извинились. Мы же работаем в пабе, у нас тут как бы все свои. Шутка была неудачная, и мы сказали: „Если мы тебя обидели, извини“», — пояснил сотрудник Harat’SS Матвей.

Сотрудник паба убежден: блогер решил похайпиться на этой теме и на фоне достаточно известной сети пабов себя пропиарить.

«Да, была шутки про Лю Кэнга, персонажа Mortal Kombat. Но парень начал агрессировать. Музыка включена была с целью разрядить обстановку и добавить юмора. Типа „чувак, это вот отсюда. Это не расистская шутка“. Его никто не оскорблял. Если в паб заходит парень в круглых очках и ему говорят „О, смотрим, он похож на Гарри Поттера!“, это тоже можно расценивать как расизм, получается?» — сказал сотрудник паба.

Он добавил, что каждый раз, когда блогер подходил к стойке бара сделать заказ, он позволял себе провокацию. О шутке сотрудники паба уже успели забыть, но Anoir не переставал называть их расистами.