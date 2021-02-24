Вклад в создание истории. Около 90 тысяч студентов помогут с переписью населения в 2021 году

Около 90 тысяч студентов России планируют привлечь к проведению переписи населения в 2021 году. С этим они помогают уже традиционно — еще со времен Советского Союза. Молодежь всегда была среди добровольцев. Для одних это способ подработать, для других — приобрести опыт коммуникации.

Это отметил заместитель главы Росстата Павел Смелов. Когда-то он и сам был в числе студентов-переписчиков.

Вместе с возможностью подработать перепись давала колоссальный опыт общения, помогала развить нам ответственность и управленческие качества Павел Смелов.

По его словам, работа на переписи определила путь в профессию и дала весомый опыт. Он вспомнил, как удавалось пообщаться с совершенно разными людьми.

«Мало кто отвечал на вопросы односложно, особенно если дверь открывали пенсионеры. Они долго рассказывали о своей жизни, судьбе, семье. Уверен, что участие в переписи будет полезно всем студентам вне зависимости от того, кем они будут в будущем», — отметил Смелов.

На последней Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, студенты вузов составили 27% персонала. Больше всего их было в Новосибирске — свыше 80%.

Перепись даст «зачет» по практике

Теперь же студенты и вовсе смогут получить «зачет» по практике за работу переписчиками. В Минобрнауки вузам рекомендовали включать это в образовательный процесс.

Возможность не прерывать учебу и получить „зачет“ по практике — хороший стимул для студентов участвовать в переписи. Мы видим это по вузам, которые совмещали перепись и практику для учащихся в прошлый раз Павел Смелов.

Теперь Росстат вновь договорился с Минобрнауки России о такой возможности.

«В целом мы планируем привлечь на перепись 2021 года около 90 тысяч студентов — это порядка 30% от общего числа переписного персонала», — рассказал Смелов.

К переписи подключится и тысяча бойцов движения российских студенческих отрядов, возрожденного в 2000-е годы.

Развитие статистики

Развитие региональной и муниципальной статистики — одна из стратегических целей Росстата. Об этом сообщил глава ведомства Павел Малков.

По его словам, Росстат старается расширять состав показателей и адаптировать его под нужды потребителей этой информации. А цифровая перепись населения и вовсе даст новые возможности для этого.

Мы стремимся, чтобы „лицо“ статистики стало более дружелюбным и открытым. Работаем над тем, чтобы наши цифры были понятны каждому и активно использовались для управленческих решений Павел Малков.

А значит, одно из главных и важных решений, которое позволит адаптировать статистику под запросы потребителей и повысить полноту данных, — переход на электронную отчетность.