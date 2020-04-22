    22 апреля 2020, 00:09

    90-летний мужчина пропал в Сергиевом Посаде

    Арина Гудилова

    В Сергиево-Посадском районе пропал Стариченко Виктор Михайлович. Ему 90 лет.

    20 апреля в поселке Березняки мужчина вышел из дома и пропал. Он нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован.

    Приметы: рост 176 сантиметров. Мужчина имеет худощавое телосложение. Волосы седые. Глаза серые.

    Был одет в черную рубашку в клетку, серую майку. Но ногах серо-голубые штаны, коричнево-белые носки.

    Если вы видели пропавшего или у вас есть какая-то информация — позвоните на горячую линию отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8(800)700-54-52. Или по номеру 112 для мобильных операторов.

    90-летний мужчина пропал в Сергиевом Посаде | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»