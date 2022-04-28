Рынок мобильных игр в России сократился на 84% за 2 месяца

Рынок мобильных игр в России за два месяца упал с 87 до 14 миллионов долларов, сократившись на 84%. На это во многом повлияли санкции, в частности, блокировка транзакций со стороны сервисов Apple и Google на территории РФ.

По данным аналитического сервиса AppMagic, с февраля по март выручка Google Play снизилась на 64%, App Store потерял на 41%. В апреле Google Play перестал получать деньги, а потери App Store составили еще 30%, написала «Газета.ru».

В общей сложности с февраля по апрель денежные показатели основных магазинов приложений в РФ сократились на 84%. При этом, хотя платежный сервис Apple Pay был отключен в России, средства с iOS все равно поступают. Тут у Apple было преимущество в наличии альтернативных способов пополнения кошелька, например, платформы QIWI.