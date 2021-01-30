82% россиян планируют вернуться к обычной жизни после пандемии

После снятия всех ковидных ограничений 82% россиян планируют вернуться к привычному образу жизни. Об этом свидетельствуют результаты интернет-опроса, проведенного «Сколково-РЭШ».

В пандемию 85% респондентов начали приобретать продукты и вещи онлайн, 39% сделали интернет-заказы впервые.

При этом столько же участников опроса (38%) пожаловались на увеличенные сроки доставки. А каждый третий столкнулся с тем, что нужных позиций не было в наличии, сообщили «Известия».

Большинство респондентов (74%) заявили, что продолжат участвовать в различных онлайн-мероприятиях и после COVID-19. Каждый четвертый открыл для себя вебинары и конференции (28%), стримы видеоблогеров (23%), а также концерты и образовательные курсы (22%) и будет пользоваться этим в дальнейшем.

Больше половины опрошенных (55%) заявили о падении доходов в период пандемии. Из-за этого 41% опрошенных стали делать реже спонтанные покупки, чтобы себя порадовать. Столько же экономят на одежде и обуви (43%), хобби и развлечениях (43%), поездках на общественном транспорте (40%).