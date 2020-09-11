800-летие Александра Невского отметят на Дворцовой площади в 2021 году
В епархии Санкт-Петербурга «Петербургскому дневнику» рассказали, что в течение всего 2021 года в Северной столице будут проходить мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского.
Наместник Александро-Невской лавры Назарий признался, что праздник в честь Александра Невского — очень важное событие, в котором каждый год принимают участие десятки тысяч человек.
«Служение святого князя Богу и Отечеству, его мудрое правление и благие дела — пример для всех нас», — подчеркнул собеседник издания