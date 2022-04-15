Правила начисления ежемесячных выплат на детей от 8 до 17 лет утвердили в России

Правительство утвердило условия начисления ежемесячных выплат на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Постановление об этом появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство РФ постановляет утвердить основные требования к порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет», — сказано в документе.

Согласно постановлению, пособие предусматривается для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на человека. При назначении выплаты учитывается комплексная оценка нуждаемости. В расчет берутся доходы и имущество семьи, а также обращается внимание на занятость родителей.

Подать заявление на выплату пособия можно с 1 мая. Заполнить форму можно на госуслугах либо написать заявление в ПФР или МФЦ. Если выплата оформляется в мае, то деньги поступят и за апрель. При подаче заявления до 1 октября сумму выплатят за весь период с 1 апреля, если ребенку уже исполнилось восемь лет. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе.