Общество 01 сентября 2023, 14:37 7Дней.ру: детям лучше купить в школу личную бутылку для воды и дезинфектор для рук

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Наступил новый учебный год, но родителям стоит проверить, все ли необходимое для школы они купили ребенку. О полезных мелочах, которые могут понадобиться, напомнил сайт 7Дней.ру.

Такие вещи, как форма, сменка и канцтовары, родители обычно покупают заранее. Но вот мелочи, которые облегчат школьную жизнь ребенка, нередко остаются за пределами списка. Например, полезным приобретением станет персональная бутылка для воды, антисептик для рук и ланчбокс для перекусов. Неплохим дополнением станет также сумка для спортивной формы или сменной обуви.

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