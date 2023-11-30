Общество 30 ноября 2023, 13:29 7Дней: в России впервые отмечают День онлайн-предпринимателя

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Сегодня, 30 ноября, в России впервые отмечают День онлайн-предпринимателя. Дату специально выбрали в перерыве между ноябрьскими распродажами и новогодними закупками. Об этом сообщил сайт 7Дней.

Кроме того, в мире празднуют День домашних животных. Его девизом стала фраза из повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

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Еще один повод открыть шампанское — Международный день защиты информации. Его учредили в 1988 году по инициативе Ассоциации вычислительной техники США.