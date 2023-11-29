Общество 29 ноября 2023, 19:07 7Дней: в Матвеев день не стоит много работать и заниматься уборкой

Читать 360tv в

Православная церковь 29 ноября вспоминает апостола Матвея. О том, что нельзя делать в этот день, сообщил сайт 7Дней.

В Матвеев день не стоит много работать и заниматься уборкой. Также не рекомендуется проводить его в одиночестве — людям лучше ходить в гости и угощаться вкусной едой.

Реклама

Отмечается, что также 29 ноября не нужно пересчитывать мелкие купюры — предки считали, что это может привести к проблемам с финансами. В этот день лучше всего сделать пожертвование в благотворительный фонд.