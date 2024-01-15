Общество 15 января 2024, 17:07 7Дней: в день памяти Серафима Саровского можно просить душевного равновесия

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Православная церковь отмечает дни памяти преподобного Серафима Саровского два раза в году — 15 января и 1 августа. Сегодня можно просить у святого душевного равновесия, сообщил сайт 7Дней.

Также в этот день стоит попросить смирения, мудрости и исцеления от болезней. Кроме того, 15 января следует утром и вечером прочитать молитву, обращенную к преподобному.

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Отмечается, что мощи Серафима Саровского покоятся в Дивеевском монастыре. Сегодня там пройдут особые богослужения.