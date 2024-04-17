Общество 17 апреля 2024, 15:10 7Дней: в день Иосифа Песнопевца не стоит стирать постельное белье

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Сегодня, 17 апреля, православная церковь вспоминает Иосифа Песнопевца, родившегося в Сицилии в IX веке. В этот день нельзя стирать постельное белье и полотенца, сообщил сайт 7Дней.

Также не рекомендуется развешивать вещи с прищепками и есть черный хлеб. Кроме того, в такую дату не стоит покупать новые предметы и расчесываться, иначе можно запутать судьбу.

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Предки считали, что с сегодняшнего дня погода окончательно переходит в летний режим.