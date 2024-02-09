Общество 09 февраля 2024, 16:30 7Дней: в день Иоанна Златоуста нельзя принимать подарки

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Сегодня православная церковь вспоминает Иоанна Златоуста — богослова и священнослужителя из Константинополя, который считается одним из самых почитаемых святителей. В этот день нельзя принимать подарки, сообщил сайт 7Дней.

Также 9 февраля не стоит долго любоваться в зеркало и работать с острыми предметами. Предки считали, что в противном случае можно навлечь на себя беду. Кроме того, нельзя ссориться с близкими людьми по пустякам.

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Отмечается, что в день Иоанна Златоуста нужно следить за огнем в печи, тогда в доме будет порядок и мир.