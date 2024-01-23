Общество 23 января 2024, 15:28 7Дней: в день Григория Нисского нельзя хвастаться своими достижениями

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Сегодня православная церковь вспоминает святителя Григория, епископа Нисского. В этот день нельзя хвастаться своими достижениями, сообщил сайт 7Дней.

Также 23 января не стоит жаловаться на жизнь, в противном случае может начаться череда неприятностей и болезней. Кроме того, сегодня не рекомендуется выносить мусор, чтобы не спугнуть счастье в доме.

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Отмечается, что в день Григория Нисского предки наблюдали за природными явлениями, чтобы определить будущее. Так, если погода безоблачная, значит весна наступит раньше.