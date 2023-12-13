13 декабря 2023, 13:54
7Дней: в Андреев день нельзя заниматься рукоделием
Каждый год 13 декабря православная церковь чтит память апостола Андрея Первозванного, первого ученика Иисуса Христа. В этот день запрещается рукодельничать, сообщил сайт 7Дней.
Также в Андреев день не стоит выполнять тяжелую работу по дому. Сегодня незамужние девушки могут попросить у апостола хорошего мужа и счастья в семейной жизни.
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Кроме того, 13 декабря рекомендуется накрыть богатый стол, но с учетом ограничений Рождественского поста.
Православие
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