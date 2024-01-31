Общество 31 января 2024, 16:33 7Дней: в Афанасьев день нельзя переезжать в новый дом

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Сегодня православная церковь отмечает день Афанасия Великого, который был архиепископом в Александрии в четвертом веке. В этот день нельзя переезжать в новый дом, сообщил сайт 7Дней.

Также 31 января не стоит начинать заниматься новыми делами и крестить детей. Кроме того, в Афанасьев день не рекомендуется лечить зубы и проводить какие-либо операции.

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Предки считали, что в этот день ведьмы ближе к вечеру собираются на шабаш.