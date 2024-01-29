29 января 2024, 17:20
7Дней: приснившийся 29 января хороший сон нужно рассказать близким
На Руси почти с каждым днем были связаны свои приметы и верования, не стало исключением и 29 января. Об этом сообщили 7Дней.
В частности, рекомендуется избегать сегодня острых предметов, чтобы не пораниться. Также не стоит подслушивать чужие разговоры. Выведанные таким образом тайны не доведут до добра.
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Но есть и хорошие приметы. Например, стоит пополнить запасы, чтобы весь год в доме было богатство и благополучие. А если 29 января приснился хороший сон, его стоит рассказать близким.
Приметы
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