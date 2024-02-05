Общество 05 февраля 2024, 17:35 7Дней: 5 февраля нельзя танцевать и поднимать деньги с земли

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День «Нутеллы» и День эрудита отмечают в мире 5 февраля. Кроме того, дата собрала множество примет, о которых рассказал сайт 7Дней.

Сегодня нельзя танцевать, так как считалось, что это занятие способно навлечь беду. Неприятности могут принести и деньги, поднятые с земли. Лежать и лениться — не лучший способ провести время. Необходимо уделить внимание работе по дому.

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Имеют особый смысл сны, увиденные в ночь на 5 февраля. По ним можно определить, как себя вести со второй половинкой.