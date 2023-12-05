Общество 05 декабря 2023, 12:46 7Дней: 5 декабря не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу

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Согласно народным приметам, в пятый день декабря не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу. Предки считали, что в таком случае можно вернуться домой гораздо позже, чем планировалось, сообщил сайт 7Дней.

Также в этот день не стоит давать в долг ни деньги, ни вещи. Сегодня очень важно сделать доброе дело и помочь нуждающимся, например, накормить бездомного. По приметам, кто откажет в помощи — того ждет голодный год.

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Отмечается, что 5 декабря стоит прислушиваться к советам окружающих: все услышанное может принести большую пользу.