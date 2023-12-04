Общество 04 декабря 2023, 12:01 7Дней: 4 декабря не стоит заниматься тяжелым трудом

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В четвертый день зимы запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Сегодня стоит отложить все дела по хозяйству и взять паузу в рукоделии, сообщил сайт7Дней.

Также 4 декабря нельзя торопиться, суетиться, ругаться и употреблять алкоголь. Кроме того, в этот день не следует давать деньги в долг из-за рисков возникновения финансовых трудностей.

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Отмечается, что в четвертый день зимы лучше всего продавать и покупать что-либо — все сделки будут взаимовыгодными и успешными.