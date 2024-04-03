Общество 03 апреля 2024, 13:28 7Дней: 3 апреля нельзя выходить на улицу после заката и смотреть на небо

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Всемирный день вечеринки отмечают 3 апреля. Несмотря на довольно радостное событие, стоит проявлять осторожность, ведь дата может сопровождаться неприятностями. О народных приметах рассказал 7Дней.

Проверенные временем предсказания утверждают, что сегодня нельзя выходить на улицу после захода солнца и смотреть на небо. Увидеть падающую звезду — к большим несчастьям.

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Кроме того, не рекомендуется ссориться и выяснять отношения с близкими. А вот генеральная уборка пойдет на пользу. Она поможет обновить энергию в доме.