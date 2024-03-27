Общество 27 марта 2024, 18:23 «7Дней»: 27 марта в праздник Феодоровской иконы Божьей Матери нельзя вслух обсуждать планы

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В православии 27 марта празднуют день Феодоровской иконы Божьей Матери. По легенде она принадлежит евангелисту Луке. Наши предки верили, что в этот день нельзя вслух обсуждать свои планы и ссориться с близкими людьми, написали «7Дней».

Также в этот день стоит оказывать всяческий почет и уважение домашним животным. Если вы находитесь с кем-то в ссоре, то это отличный день, чтобы прояснить все недопонимания.

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Сегодня также празднуют Всемирный день театра, а в России — День мартовских котов.