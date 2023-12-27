Общество 27 декабря 2023, 14:31 7Дней: 27 декабря необходимо заняться уборкой ради защиты от злых духов

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Сегодня, 27 декабря, православные отмечают Филимонов день, который считается одним из самых темных в году. Об этом сообщил 7Дней.

На Руси верили, что в это время злые духи активизируются и пытаются навредить людям. Один из способов защиты — тщательная уборка дома. Также важно следить за чистотой лица и тела. Грязная одежда может навлечь беду.

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Народные приметы гласят, что 27 декабря нельзя употреблять спиртное. Кроме того, сегодня не стоит начинать особенно важные дела.