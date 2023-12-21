Общество 21 декабря 2023, 16:04 7Дней: 21 декабря необходимо закончить важные дела и вернуть долги

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О проверенных временем предсказаниях на 21 декабря напомнил 7Дней. До наступления полуночи необходимо закончить все важные дела, иначе они будут тянуться еще долго.

Кроме того, нужно решить и денежные вопросы. Лучше проверить наличие долгов и вернуть средства владельцу.

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Согласно еще одной народной примете, сегодня каждый имеет возможность загадать сокровенное желание. Накануне зимнего солнцестояния — мистического периода — любая мечта способна осуществиться.