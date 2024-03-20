Общество 20 марта 2024, 16:10 «7Дней»: 20 марта в день памяти Павла Препростого нельзя печалиться и сожалеть о прошлом

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Сегодня, 20 марта, наступил День весеннего равноденствия, когда световой день и ночь равняются по продолжительности. В православии же в этот день вспоминают Павла Препростого и Емилиана Италийского, написали «7Дней».

Наши предки верили, что в этот день нельзя печалиться и думать о прошлом, поскольку в этом унынии можно застрять на неопределенное время. Также верующие советуют не ссориться по пустякам, чтобы не навлечь на себя ненужные проблемы.

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В этот день добрые поступки внесут много хороших моментов в жизнь.