Общество 15 декабря 2023, 12:34 7Дней: 15 декабря нельзя веселиться

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Сегодня православная церковь вспоминает одного из 12 ветхозаветных пророков — Аввакума. В этот день нельзя веселиться, сообщил сайт 7Дней.

По народным приметам, сегодня не стоит ходить в общественные места, где употребляют алкоголь — это приведет к неудачам в личной жизни. Также не следует громко смеяться и заниматься ремонтом, чтобы не потревожить домового.

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Отмечается, что этот день лучше всего посвятить домашним делам, рукоделию и шитью.