12 марта 2024, 13:55
7Дней: 12 марта рекомендуют есть блины ради финансового благополучия в следующем году
Россияне продолжают провожать зиму и праздновать Масленицу. На какие народные приметы стоит обратить внимание сегодня, 12 марта, рассказал 7Дней.
Так, рекомендуется продолжать есть блины. Употребление блюда подарит финансовое благополучие в следующем году. Однако после приема пищи угощение нельзя оставлять на столе.
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Кроме того, этот день не нужно проводить в одиночестве, необходимо найти компанию. В своем доме лучше избегать конфликтов. Любой спор может разрушить семью.
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