Общество 12 марта 2024, 13:55 7Дней: 12 марта рекомендуют есть блины ради финансового благополучия в следующем году

Читать 360tv в

Россияне продолжают провожать зиму и праздновать Масленицу. На какие народные приметы стоит обратить внимание сегодня, 12 марта, рассказал 7Дней.

Так, рекомендуется продолжать есть блины. Употребление блюда подарит финансовое благополучие в следующем году. Однако после приема пищи угощение нельзя оставлять на столе.

Реклама

Кроме того, этот день не нужно проводить в одиночестве, необходимо найти компанию. В своем доме лучше избегать конфликтов. Любой спор может разрушить семью.