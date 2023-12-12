Общество 12 декабря 2023, 15:33 7Дней: 12 декабря нельзя ссориться

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По народному календарю 12 декабря православные вспоминают мученика Парамона Вифинского. В этот день нельзя ссориться и ругаться, сообщий сайт7Дней.

Отмечается, что Вифинского обезглавили вместе с 370 соотечественниками, которые в открытую объявили себя христианами.

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Также 12 декабря не стоит совершать магические ритуалы и гадать. Кроме того, рекомендуется отложить решение финансовых вопросов, иначе можно сильно обмануться.