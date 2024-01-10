Общество 10 января 2024, 17:54 7Дней: 10 января нельзя оставаться в одиночестве

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Православные верующие продолжают праздновать Святки, традиционно это время гаданий и обрядов. Сегодня, 10 января, людям нельзя оставаться в одиночестве, сообщил сайт 7Дней.

В этот день рекомендуется собираться за богатым столом — на нем обязательно должны быть мясные блюда, но не выпечка. При этом 10 января не стоит занимать деньги, открывать окна и выносить мусор — это грозит финансовыми потерями.

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Если сегодня загадать всей семьей одно желание, то оно обязательно сбудется.