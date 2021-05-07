Ветераны из Кабардино-Балкарии получили по 75 тысяч рублей

В Кабардино-Балкарии ветеранам Великой Отечественной войны выплатили по 75 тысяч рублей ко Дню Победы. Такую же сумму получили вдовы погибших воинов, сообщила пресс-служба главы региона.

Всего выплаты получил 61 ветеран. Также адресную поддержку участникам Великой Отечественной оказывают муниципалитеты республики, сказано в сообщении.

По решению федеральных властей российским ветеранам выплатили ко Дню Победы по 10 тысяч рублей. Всего выплаты коснулись 33,2 тысячи россиян, принимавших участие в войне.

В 2020 году, когда отмечался 75-летний юбилей Победы, ветеранам и инвалидам войны перечислили по 75 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие узники концлагерей получили по 50 тысяч.

Празднования по случаю Дня Победы пройдут в это воскресенье. В Москве на Красной площади состоится традиционный военный парад.

Поскольку год не юбилейный, а в мире продолжается пандемия, иностранных лидеров на него решили не приглашать. Но хотя приглашения не рассылались, главы государств могут приехать, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На торжества приедет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.