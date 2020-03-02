«75 рублей за литр»: баннер алкомаркета с символикой годовщины Победы убрали в Сургуте

Владельцы алкомаркета в Сургуте повесили баннер с символикой 75-летия Победы. Такой рекламный ход вызвал скандал, после чего плакат сняли. Теперь инцидент проверят специалисты УФАС.

«Обращений пока не было, но по данному факту направлен запрос [в Сургут] о предоставлении информации, ждем ответа. Мы проверяем, это наша инициатива», — приводит РИА «Новости» слова представителя управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу.

О появлении баннера стало известно в конце февраля. Глава Сургута Вадим Шувалов опубликовал в соцсети видео и фото рекламного плаката. Он отметил, что осквернять святой праздник Победы непозволительно. Создатели баннера написали на нем: «75 лет Победы — 75 рублей за литр».

«Вывеску уже демонтировали. Так как магазин незаконно использовал официальный логотип 75-летия Победы, оценку этому факту дадут еще и правоохранительные органы. Считаю, что такие вещи абсолютно недопустимы», — написал Шувалов.

Как сообщили в управлении МВД по Сургуту, реклама была размещена на одном из магазинов на Югорской улице. Владелец попал под административный протокол за нарушения требований к баннеру. В городской администрации рассказали, что установку плаката не согласовывали с департаментом архитектуры. Теперь предпринимателю придется выплатить штраф.