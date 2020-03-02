«75 рублей за литр»: баннер алкомаркета с символикой годовщины Победы убрали в Сургуте
«Обращений пока не было, но по данному факту направлен запрос [в Сургут] о предоставлении информации, ждем ответа. Мы проверяем, это наша инициатива», — приводит РИА «Новости» слова представителя управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу.
О появлении баннера стало известно в конце февраля. Глава Сургута Вадим Шувалов опубликовал в соцсети видео и фото рекламного плаката. Он отметил, что осквернять святой праздник Победы непозволительно. Создатели баннера написали на нем: «75 лет Победы — 75 рублей за литр».
«Вывеску уже демонтировали. Так как магазин незаконно использовал официальный логотип 75-летия Победы, оценку этому факту дадут еще и правоохранительные органы. Считаю, что такие вещи абсолютно недопустимы», — написал Шувалов.
Как сообщили в управлении МВД по Сургуту, реклама была размещена на одном из магазинов на Югорской улице. Владелец попал под административный протокол за нарушения требований к баннеру. В городской администрации рассказали, что установку плаката не согласовывали с департаментом архитектуры. Теперь предпринимателю придется выплатить штраф.