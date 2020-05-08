    08 мая 2020, 20:31

    75 минут ради 75 лет мирной жизни. Школьница из Екатеринбурга выстояла на гвоздях ради ветеранов

    Арина Гудилова

    В Екатеринбурге 11-летняя школьница Каролина Черных простояла на гвоздях один час и 17 минут. Этот рекорд девочка посвятила ветеранам Великой Отечественной войны.
    75 минут ради 75 лет мирной жизни. Школьница из Екатеринбурга выстояла на гвоздях ради ветеранов

    Как сообщает «Комсомольская правда», Черных захотела сделать что-нибудь мужественное, чтобы поблагодарить ветеранов за мирные годы.

    «Стояние на гвоздях требует мужества, и я подумала, что это достойный рекорд в память о моих прадедах и прапрадедах, которые геройски воевали на фронтах Второй мировой войны», — объяснила школьница.

    Она пояснила, что одна минута соответствует году мирной жизни после войны. Поставить рекорд ей помогли военные песни и фильм «В бой идут одни старики».

    «С 45-й минуты мне хотелось сойти с гвоздей, но я не могла позволить себе сдаться. Собрав волю, я терпела, стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли наши предки, чтобы я могла расти здоровой и счастливой», — подчеркнула девочка.

    Издание отмечает, что школьница из многодетной семьи. Она с самого детства увлекается спортом. В свои годы она уже имеет много наград, в том числе «Первая ракетка России» среди детей.

    В этом году погулять во время парада не получится. Однако россияне смогут почувствовать дух великого праздника, наблюдая за воздушной авиацией.