75 минут ради 75 лет мирной жизни. Школьница из Екатеринбурга выстояла на гвоздях ради ветеранов
Как сообщает «Комсомольская правда», Черных захотела сделать что-нибудь мужественное, чтобы поблагодарить ветеранов за мирные годы.
«Стояние на гвоздях требует мужества, и я подумала, что это достойный рекорд в память о моих прадедах и прапрадедах, которые геройски воевали на фронтах Второй мировой войны», — объяснила школьница.
Она пояснила, что одна минута соответствует году мирной жизни после войны. Поставить рекорд ей помогли военные песни и фильм «В бой идут одни старики».
«С 45-й минуты мне хотелось сойти с гвоздей, но я не могла позволить себе сдаться. Собрав волю, я терпела, стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли наши предки, чтобы я могла расти здоровой и счастливой», — подчеркнула девочка.
Издание отмечает, что школьница из многодетной семьи. Она с самого детства увлекается спортом. В свои годы она уже имеет много наград, в том числе «Первая ракетка России» среди детей.
В этом году погулять во время парада не получится. Однако россияне смогут почувствовать дух великого праздника, наблюдая за воздушной авиацией.