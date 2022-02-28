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    28 февраля 2022, 18:41

    Таганский суд оставил без изменения апелляцию Gооgle. Сервис оштрафован на 7,2 млрд рублей

    Максим Зинкин

    Таганский районный суд Москвы оставил без удовлетворения апелляцию американского сервиса Google на постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 27 декабря 2021 года в отношении компании, которая ранее была признана виновной в нарушении КоАП и оштрафована на 7,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

    Таганский суд оставил без изменения апелляцию Gооgle. Сервис оштрафован на 7,2 млрд рублей

    Ранее штрафы по этому пункту по отношению к зарубежным IT-ресурсам российский суд не рассматривал и не выдавал. Google стал первой компанией, которая поверглась такому штрафу.

    На выплату штрафа у Google есть 60 суток со дня вступления наказания в законную силу.

    Управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко объяснил «360», что Google невыгодно уходить с российского рынка, поэтому штраф придется выплатить.

    Ранее стало известно, что компания приостановила для российских государственных СМИ монетизацию на своих платформах.