Таганский суд оставил без изменения апелляцию Gооgle. Сервис оштрафован на 7,2 млрд рублей

Таганский районный суд Москвы оставил без удовлетворения апелляцию американского сервиса Google на постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 27 декабря 2021 года в отношении компании, которая ранее была признана виновной в нарушении КоАП и оштрафована на 7,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее штрафы по этому пункту по отношению к зарубежным IT-ресурсам российский суд не рассматривал и не выдавал. Google стал первой компанией, которая поверглась такому штрафу.

На выплату штрафа у Google есть 60 суток со дня вступления наказания в законную силу.

Управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко объяснил «360», что Google невыгодно уходить с российского рынка, поэтому штраф придется выплатить.

Ранее стало известно, что компания приостановила для российских государственных СМИ монетизацию на своих платформах.