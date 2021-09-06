Бизнес заподозрили в теневых операциях на 616 млрд рублей

Суды заподозрили фирмы в обналичивании и выводе денег на 616 миллиардов рублей. Такая сумма требований по судебным спорам, к которым был привлечен Росфинмониторинг в 2020 году.

Из отчета службы следует, что за год она выросла в три раза, сообщила газета «Известия». Общий объем денежных средств в прошлом году, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями, составил около 616 млрд рублей по более чем пяти тысячам разбирательств.

Популярность схем обналичивания через суды подтвердили в крупнейших банках.

В Центробанке изданию рассказали, что вопрос об изменениях в законодательство, позволяющих кредитным организациям отказывать в проведении операций по исполнительным листам, поднимался неоднократно.

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они стали звонить людям, которые купили некачественные биологически активные добавки, и предлагать компенсацию. Для этого они просят оплатить некую налоговую пошлину или услуги инкассаторов.