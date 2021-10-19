В минувшую пятницу, 15 октября, в стране стартовала Всероссийская перепись населения. Фонд «Общественное мнение» провел опрос и выяснил, что более Более 60% россиян уверены: принять участие в процессе — долг каждого гражданина своей страны.

Опрос «ФОМнибус» проводился среди полутора тысяч человек в 53 субъектах РФ. 64% опрошенных сказали, что считают участие в переписи своим долгом. Еще 27% ответили, что это необязательная процедура, и 9% затруднились с ответом. В целом три четверти респондентов уверены, что перепись населения в стране обязательно нужно проводить.

Сбор сведений о россиянах продлится до 14 ноября, для жителей труднодоступных регионов на месяц дольше. Принять участие можно не только при личном присутствии на участках или в МФЦ, но и в цифровом формате — на портале «Госуслуг».

Также сохранится и «старый» формат, когда по домам и квартирам ходят волонтеры и лично собирают данные. Но теперь активистам выдадут планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.

В последнем случае особенно важно обезопасить себя от мошенников. У переписчиков есть удостоверения с водяным знаком, которое можно попросить предоставить. Также нужно помнить, что в процессе переписи никого не интересуют персональные данные — даже имя и фамилия, а тем более место работы, уровень дохода и другое.