Обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет ввели в Пензенской области

В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию для работающих и неработающих граждан старше 60 лет. Такое изменение в постановление о вакцинации внес в среду, 17 ноября, главный санитарный врач региона Михаил Перекусихин.

В документе указано, что лица старше 60 лет должны поставить первую прививку от коронавируса в период до 15 декабря, сюда же относится вакцинация однокомпонентным препаратом. Вторым компонентом нужно привиться до 15 января.

«Рекомендовать отстранять от работы и/или переводить на дистанционный режим работы с 15.12.2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 15.01.2022 — лиц, не имеющих законченного курса вакцинации», — уточняется в постановлении.

Как отметил портал РеnzаInfоrm, исключение составляют те, у кого есть медицинский отвод от вакцинации, а также те, кто перенес COVID-19 в течение последних шести месяцев. Перекусихин добавил, что именно жители региона старше указанного возраста относятся к группе риска, среди таких людей достаточно высокая смертность от болезни. Он отметил, что пока количество привитых пенсионеров в Пензенской области можно назвать недостаточным.

Ранее обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели в Санкт-Петербурге. Там также рекомендовали отстранять от работы тех, кто не привьется в указанные в документах сроки.