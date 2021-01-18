Минстрой может оставить с плохой водой 60% домов в России

В правительстве решили отменить обязательное требование о переходе с открытых систем водоснабжения (когда горячая вода в батареях и в кране течет из одной сети) на закрытые. Переход планировали выполнить за 10 лет, однако за это время переподключили лишь каждый десятый проблемный дом.

По действующему закону «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года эксплуатация открытых систем теплоснабжения в многоквартирных домах станет незаконной. Минстрой планирует в сентябре внести в Госдуму законопроект об отмене этой нормы, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Норма действует с 2011 года, когда около 70% многоэтажек в России получали горячее водоснабжение по открытой схеме, рассказал изданию профессор факультета городского и регионального развития ВШЭ Сергей Сиваев. Однако с того времени переоборудовать успели не более 10% из них.

По словам экспертов, вода из батарей хуже по качеству, чем водопроводная, поскольку в нее добавляют химикаты для защиты от коррозии и образования накипи. Кроме того, такие системы имеют низкую эффективность.