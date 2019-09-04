5G уже здесь! Tele2 запустила пилотную тест-зону на Тверской

Сотовые операторы вовсю модернизируют сети под связь нового поколения, а тем временем в Москве появилась пилотная тест-зона. Ее запустила компания Tele2 на протяжении Тверской улицы: от Кремля до Садового кольца. Свой флагманский салон компания превратила в демонстрационную зону — 5G Hub. Тут можно увидеть, как 5G изменит реальность, а протестировать новый стандарт связи на своем гаджете может каждый желающий. Как новые скорости упростят жизнь городу и людям — показали прямо в салоне.

Меньше пробок с умными светофорами, интеллектуальный полив в сельском хозяйстве, четкий контроль логистики и качества производства. Все это станет возможным со связью 5G в ближайшем будущем. А пока оно уже частично наступило в салоне Tele2 на Тверской — здесь открыли пилотную тест-зону связи пятого поколения — наглядно и понятно.

«Теle2 первая в России запустила сети пятого поколения, и сегодня в центре Москвы мы собрали всех, чтобы показать возможности этой сети. Подключиться можно уже сегодня. Мы постарались показать те новые возможности, которые дадут москвичам ощущение безопасности, работы в умном городе. Понять, как работают умные машины, как можно будет активно применять все эти инновации в будущем, в жизни», — отметил генеральный директор «Tele2 Москва» Игорь Жижикин.

Реальные бизнес- и пользовательские сценарии того, как 5G упростит жизнь городу, бизнесу — работу, а, геймеры, например, смогут играть в реальном времени без видимых задержек. Кстати, об играх — на открытии тест-зоны все желающие смогли сразиться в виртуальный пинг-понг, ракетками были телефоны. Так решили сравнить скорости — как мяч летает на 4- и 5G. Но, что важнее, новый стандарт связи оптимизирует производство, сельское хозяйство и городскую инфраструктуру — высокоскоростной 5G позволит перенаправлять транспортные потоки, и тем самым разгрузить дороги. Сейчас сеть нового поколения Tele2 развивает совместно с городом.

«У нас существует много нормативных инициатив, которые позволяют операторам инвестировать, а также проще и быстрее строить новую инфраструктуру связи. Мы работаем с федеральными структурами, с нашими регуляторами, чтобы упростить процедуру получения разрешений, доступа, электричества. То есть, это все те элементы, которые от города необходимы, чтобы базовая станция запустилась», — рассказал зам. рук. Департамента информационных технологий г. Москвы Александр Горбатько.

Пилотная зона в Tele2 на Тверской работает до конца года. Прийти и протестировать 5G на своем гаджете может каждый — оператор предлагает посетителям подключаются к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры.