Россияне задолжали по автокредитам 56 миллиардов рублей

В 2020 году просроченные выплаты россиян по автокредитам выросли на 10,3 миллиарда рублей, достигнув суммы в 56 миллиардов. Проблемы возникли с каждым 15-м выданным банком кредитом.

Задолженность по этому виду займов в РФ выросла, по сравнению с показателем 2019 года, на 22,6%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Речь идет о просроченных более чем на 90 дней обязательствах.

Специалисты связали динамику долгов по программам автокредитования с коронавирусными ограничениями. Пик неплатежей пришелся на август: он рос с апреля на 2,2-2,8 миллиарда ежемесячно. Осенью задолженность в сегменте колебалась в пределах 57 миллиардов. В ноябре она снизилась на миллиард.

Аналитики полагают, что в 2021 году рынок автокредитов стабилизируется, вернувшись к докризисным показателям. Однако рост неплатежей может продолжиться, а их объем до конца года увеличится до 64 миллиардов.

В пресс-службе Центробанка не предоставили оперативный комментарий о росте плохих долгов и их доли в общей сумме банковских автокредитов.