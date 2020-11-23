Сестра Кобзона опровергла слухи об установке памятника певцу за 52 миллиона рублей

«Откуда взялась эта информация не знает ни одна инстанция, я вчера специально списывалась с Москомархитектурой они не понимают откуда взялась информация, а еще и цена, когда нет ни одного документа, подписанного, что памятник будет», — поделилась собеседница информагентства.

По ее словам, памятник артисту не удается установить уже третий год. Она предположила, что сейчас это не получится сделать, поскольку из-за пандемии нет средств.