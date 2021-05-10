Как войти в рабочий ритм после выходных? Топ-5 советов психологов

После долгих выходных вернуться к рабочему графику бывает очень сложно. Чтобы войти в «будничный» режим без стресса существует несколько правил, которые раскрыли российские психологи.

«Хорошо бы в последний день привести в порядок режим и не ложиться поздно», — рассказала в беседе с Ura.ru психолог Елена Перминова.

Второе правило касается своевременного ухода с работы. Так специалист советует в первую рабочую неделю не перерабатывать и уходить домой вовремя, чтобы избежать депрессии.

Согласно третьему правилу, в первые вечера после работы лучше устроить себе продолжение праздника, но без нарушения режима. В заключение Перминова посоветовала входить в рабочий режим плавно, постепенно набирая привычные обороты.

После любого хорошего отдыха человек сможет выйти на работу не испытывая трудностей, считает психолог и коуч Марина Гладышева. «Важно переключался на другую деятельность, например, спорт. Не отвечать на почту, не общаться по работе с коллегами. Тогда человек войдет в рабочий режим на новом ресурсе», — сказала Гладышева.

Труднее на работу будет выйти тем, кто длинные выходные посвятил перееданию и алкоголю, считает Гладышева. Здоровый образ жизни и смена деятельности — это залог быстрого восстановления, подчеркнула специалист.

Психолог рассказал, что депрессивному состоянию подвержены сотни миллионов человек во всем мире. Данное заболевание приводит к возникновению других проблем со здоровьем.