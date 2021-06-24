Систему распознавания лиц и силуэтов людей и машин начали применять в 5 регионах России

В пяти российских регионах МВД начало применять новую систему распознавания лиц, силуэтов людей и автомобилей. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании-разработчика Ntechlab Андрей Теленков.

Компания Ntechlab является технологическим партнером Ростеха. Она разработала систему распознавания лиц, которая уже применяется в ряде российских регионов. Теперь Ntechlab объединила ее с функцией распознавания силуэтов людей и машин.

Как отметил гендиректор Ntechlab, решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность клиентов компании, на эту функцию очень много запросов.

«Есть уже применение. Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом», — сказал Теленков. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

По его словам, в решении, которое сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью.

Алгоритм при распознавании внешне похожих людей будет учитывать такие признаки, как походка, рост и так далее, уточнил Теленков. Также алгоритм позволит осуществлять поиск по таким атрибутам внешности, как, например, борода, очки или шляпа. Так же и с автомобилями.

«Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля», — отметил Теленков.

Алгоритм позволяет идентифицировать автомобиль, определяя его цвет, марку, индивидуальные особенности, отметил гендиректор Ntechlab.