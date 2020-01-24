Покупки только из дома. 5 правил безопасного шопинга в Сети

Сначала товар — деньги потом. Покупая что-то в интернете, надо всегда помнить это главное правило. Если вы оплатите покупку заранее, есть шанс, что вас надуют и ничего не привезут. В онлайн-шопинге есть и другие опасности, о которых предупредило Роскачество.

Помимо табу на предоплату, Роскачество рекомендует не пользоваться своим основным счетом для покупок в интернете. Гораздо безопаснее будет специально завести себе для этого отдельную карту. Об этом написало РИА «Новости».

Третье правило — необходимо проверить адрес сайта магазина в строке браузера перед тем, как заплатить. В Сети много так называемых сайтов-двойников. Если вы введете свои реквизиты на таких фейковых ресурсах, их запросто могут похитить.

«Чаще всего на такие сайты попадают те, кто рискнул перейти по ссылке в письме от неизвестного отправителя — этого делать не стоит», — приводит агентство текст сообщения Роскачества.

Также в адресной строке обязательно должны быть символы https:// и только после них — адрес ресурса. Слева от адресной строки должен быть значок «закрытый замок». Он гарантирует, что этот сайт сертифицирован. И последнее: все онлайн-покупки специалисты Роскачества рекомендуют делать из дома. Большинство общественных wi-fi сетей не зашифрованы. Это значит, что кибермошенникам будет просто украсть ваши личные данные.