С 2000-го года в России 5 ноября празднуют День военного разведчика. Михайлов рассказал, что в этот день боевые товарищи собираются за столом, поминают погибших и вспоминают истории совместной службы.

Пятая часть россиян хотела бы, чтобы их дети служили в разведке — ВЦИОМ Подробнее

По его словам, разведчиков отличают высокие солидарность и корпоративность. Их основные принципы: «Своих не бросаем!», «Наших бьют!».

Бывший разведчик рассказал, что перед началом операции у разведчиков не принято фотографироваться — это считают дурной приметой.

Михайлов подчеркнул, что главное в работе разведчика — голова, он должен быстро думать и анализировать.

«Есть разведчики, которые занимаются непосредственно боевой работой. Вот у этих ребят, конечно, должно быть, во-первых, повышенное чувство долга, во-вторых, гипертрофированная храбрость», — признал он.

Генерал-лейтенант отметил, что также важна мудрость, а концепция «сила есть — ума не надо» ведет в тупик.