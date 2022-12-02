02 декабря 2022, 10:31
4G интернет проведут во все населенные пункты Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в разговоре с изданием kp.ru рассказал, что в ближайшие два года во все населенные пункты региона, где проживают более 500 человек, будет проведен 4G интернет.
«И цель главная — благополучие каждого конкретного человека, За миллиардами и километрами скрываются доходы каждой конкретной семьи. Возможности каждого ребенка нашего», — сообщил глава региона.
Реклама
Он добавил, что, помимо интернета также будет проводиться модернизация объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры.
Реклама
Интернет
Реклама
Реклама